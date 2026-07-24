Нижегородцам напомнили, какие полевые цветы категорически нельзя ставить в вазу

Букет из полевых цветов, стоящий на столе, может выглядеть очаровательно. Однако не все дикорастущие растения безопасны для домашнего использования, особенно если в доме есть дети или животные. Некоторые красивые цветы могут быть ядовитыми, и опасность представляют не только сами растения, но и вода, в которой они стоят. Об этом предупреждает РИАМО биолог Ольга Тихонова.