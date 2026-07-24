Нижегородцам напомнили, какие полевые цветы категорически нельзя ставить в вазу

Букет из полевых цветов, стоящий на столе, может выглядеть очаровательно. Однако не все дикорастущие растения безопасны для домашнего использования, особенно если в доме есть дети или животные. Некоторые красивые цветы могут быть ядовитыми, и опасность представляют не только сами растения, но и вода, в которой они стоят. Об этом предупреждает РИАМО биолог Ольга Тихонова.
Один из самых коварных примеров — ландыш. Все его части содержат сердечные гликозиды, которые могут быть опасны для здоровья. Даже вода в вазе, где стоял ландыш, становится токсичной. Если ребёнок или кошка выпьют эту воду, это может привести к серьёзным нарушениям сердечного ритма, тошноте и рвоте. Поэтому важно не оставлять такую воду в доступном месте и не использовать её для других цветов.
Лютик едкий, распространённый жёлтый полевой цветок, также может быть опасен. Его сок, который с рук может попасть в глаза, вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, а при попадании в рот — жжение и отёк. Ядовиты также дельфиниум, живокость и аконит (борец) — причём даже прикосновение к последнему или вдыхание пыльцы может быть опасным.
Наперстянка, хотя и выглядит красиво, также содержит сердечные гликозиды. Однако в отличие от лекарств, в которых эти вещества используются в контролируемых дозах, в наперстянке они могут быть смертельно опасны.
Важно помнить, что болиголов и вёх ядовитый легко принять за обычные зонтичные растения, но ни являются одними из самых токсичных растений нашей флоры, и контакт с ними недопустим.
Кроме того, многие полевые букеты из амброзии, тысячелистника и полыни могут вызывать аллергические реакции. Их пыльца может спровоцировать насморк, слезотечение и даже приступы у людей с астмой.
Поэтому важно собирать полевые букеты с осторожностью и выбирать только те растения, которые вы точно знаете. После контакта с цветами обязательно мойте руки, чтобы избежать попадания пыльцы на слизистые оболочки глаз и рта. Вазы с цветами следует ставить вне досягаемости для детей и животных, а воду нужно менять и выливать аккуратно.
Если после контакта с полевыми цветами у вас появились сыпь, жжение, тошнота, учащённое сердцебиение или затруднённое дыхание, немедленно обратитесь к врачу.