Более 35 тысяч работников Хабаровского края вовлечены в программы здоровьесбережения

На предприятиях края проводят семинары и практические занятия: офисные сотрудники осваивают гимнастику для профилактики типичных «сидячих» проблем, специалисты с высокой когнитивной нагрузкой — упражнения для восстановления концентрации, а работники физического труда — техники снижения профессиональных рисков. Программы внедрены в 197 организациях; 67 из них обновили подходы по актуальным методическим рекомендациям, в том числе 30 крупных предприятий.