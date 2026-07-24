В Чувашии прошел военно-исторический фестиваль «На рубеже»

Событие собрало участников из 14 регионов России, а также Республики Беларусь. В своем выступлении перед молодежью в рамках фестиваля глава региона Олег Николаев отметил, что форум «На рубеже» за годы проведения стал многопрофильной площадкой, объединяющей образовательную работу, профессиональную дискуссию и военно-историческую реконструкцию, а его проведение у мемориала «Строителям безмолвных рубежей» символизирует единство фронта и тыла.