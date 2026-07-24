В Чувашии прошел военно-исторический фестиваль «На рубеже»

Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов и поисковых отрядов «На рубеже» прошел 16−19 июля в Козловском округе Чувашской Республики, сообщили в администрации муниципалитета. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Событие собрало участников из 14 регионов России, а также Республики Беларусь. В своем выступлении перед молодежью в рамках фестиваля глава региона Олег Николаев отметил, что форум «На рубеже» за годы проведения стал многопрофильной площадкой, объединяющей образовательную работу, профессиональную дискуссию и военно-историческую реконструкцию, а его проведение у мемориала «Строителям безмолвных рубежей» символизирует единство фронта и тыла.
Главным событием стала реконструкция, посвященная 82-й годовщине Львовско-Сандомирской стратегической операции. Это одно из крупнейших наступлений Красной Армии, проходившее с 13 июля по 29 августа 1944 года.
«Особенно символично, что именно эти героические страницы ожили на нашей земле — в данной стратегической операции принимал участие уроженец Козловки, Герой Советского Союза Александр Тухланов. Мы гордимся тем, что именно наш округ стал точкой сохранения исторической правды», — отметил глава Козловского муниципального округа Алексей Людков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.