В кафе и ресторанах в центре Волгограда во время мониторинга вскрыли ряд нарушений

— Периодически наша служба проводит такие рейды с целью подтверждения информации, которая ложится в основу составления договоров. Очень часто нам поступают жалобы от жителей многоквартирных домов, которые указывают, что на контейнерных площадках возникают перенакопления из-за отходов от коммерческих объектов, — объяснил специалист ООО «ЭкоЦентр» Сергей Данилов. — В то же время, на основе представленных предпринимателями данных рассчитывается и график вывоза, и количество контейнеров на площадке. Если юридическим лицом заявляется неполный объем, соответственно оператор не может правильно предполагать, какое скапливается количество мусора.