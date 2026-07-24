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Воронежские общественники проводят мониторинг детских оздоровительных лагерей

Родителей школьников просят принять участие в опросе.

Источник: Комсомольская правда

Общественная палата Воронежской области организовала мониторинг детских оздоровительных лагерей региона. Цель исследования — оценка качества организации летнего отдыха школьников.

Родителям предлагают ответить на 12 вопросов о питании, охране и безопасности, формах организации досуга, впечатлениях детей от пребывания в лагере. Также авторы исследования просят сообщить о том, что можно улучшить в работе летних оздоровительных учреждений. Эти данные общественники проанализируют и передадут специалистам.

Принять участие в опросе можно по ссылке.