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Проект «Точка опоры» помог 43 семьям Красноярского края восстановить связь с детьми

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года краевая служба занятости оказала поддержку 155 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках проекта «Точка опоры». Благодаря комплексному сопровождению 43 родителя смогли найти работу и восстановить отношения с детьми.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года краевая служба занятости оказала поддержку 155 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках проекта «Точка опоры». Благодаря комплексному сопровождению 43 родителя смогли найти работу и восстановить отношения с детьми.

Одной из участниц проекта стала жительница Ужурского муниципального округа. После прохождения курса реабилитации специалисты центра занятости помогли ей подобрать постоянное место работы. Женщина устроилась в коммунальную организацию на должность работника по комплексной уборке, что позволило ей вернуться к трудовой деятельности и воссоединиться с ребенком.

«Наш центр занятости оперативно подобрал для неё постоянное место работы. Женщину трудоустроили в компанию ЖКХ на должность работника по комплексной уборке. В итоге она смогла не только вернуться к трудовой деятельности, но и воссоединиться с ребёнком», — рассказала директор центра занятости населения Ужурского округа Ольга Золототрубова.

Проект «Точка опоры» объединяет возможности государственных и общественных организаций, оказывая семьям адресную помощь. Родителям помогают с трудоустройством, профессиональным обучением, психологической поддержкой и адаптацией, а также проводят занятия по финансовой грамотности и развитию личных навыков.

Для детей и подростков организуют профориентационные встречи, экскурсии и временное трудоустройство, в том числе в рамках акции «Трудовое лето».

Проект реализуется при поддержке губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и соответствует задачам федерального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье», которая действует по поручению Президента России.