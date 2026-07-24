Проект «Точка опоры» помог 43 семьям Красноярского края восстановить связь с детьми

«Наш центр занятости оперативно подобрал для неё постоянное место работы. Женщину трудоустроили в компанию ЖКХ на должность работника по комплексной уборке. В итоге она смогла не только вернуться к трудовой деятельности, но и воссоединиться с ребёнком», — рассказала директор центра занятости населения Ужурского округа Ольга Золототрубова.