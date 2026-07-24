Гендиректор ДСК вручил дипломы выпускникам строительного факультета ВГТУ

— Когда я начинал руководить процессом строительства, я был удивлен до глубины души: как это я сам строю дома, которые будут стоять десятилетиями, в которых будут жить люди! И на мне лежит огромная ответственность за какие-то мои важные решения. Поначалу это даже пугало, но сегодня я уже привык и чувствую уверенность в себе. Я рад, что закончил обучение и теперь могу посвятить все свои силы и время любимой профессии!