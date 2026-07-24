Гендиректор ДСК вручил дипломы выпускникам строительного факультета ВГТУ

23 июля в торжественной обстановке состоялось вручение дипломов выпускникам строительного факультета Воронежского государственного технического университета, окончившим обучение на отлично.
В актовом зале опорного вуза царила неповторимая атмосфера — он был буквально наполнен эмоциями и переживаниями. Нарядные и воодушевленные юноши и девушки одновременно радовались новому этапу жизни и волновались перед неизвестностью.
Их поддерживали родители, братья и сёстры, а также преподаватели. Педагоги не скрывали грусть от расставания с любимыми студентами, но вместе с тем подчеркивали, что гордятся их достижениями и выражают уверенность в их будущем.
Свои красные дипломы студенты получали на сцене актового зала из рук заведующего кафедрой индустриального домостроения ВГТУ, вице-спикера гордумы, гендиректора ДСК, почетного строителя России Андрея Соболева. Особых поздравлений в этот день удостоились бывшие студенты-активисты университета и победители олимпиад, а также те выпускники, которые уже трудоустроились. Сразу несколько студентов приняты на работу в компанию.
— Популяризация профессии строителя у студентов — одна из важнейших задач Домостроительного комбината на сегодняшний день, — рассказал гендиректор предприятия Андрей Соболев. — Для этого в рамках сотрудничества ДСК и ВГТУ создана кафедра индустриального домостроения, где студенты на протяжении последних лет обучения проходят практику, стажировку на производственной базе комбината и на стройплощадках. С радостью отмечу, что 10 выпускников 2026 года поступили на работу в ДСК мастерами и прорабами. Вообще, на данный момент все направления, по которым ведет подготовку ВГТУ, очень востребованы, и мы с удовольствием принимаем выпускников на работу. Самое главное, что мы оцениваем при трудоустройстве — желание работать, стремление двигаться вперед.
При этом Соболев подчеркнул, что работы хватит на всех вновь прибывших сотрудников. Например, сейчас в регионе активно ведется социальное строительство и развивается инженерная инфраструктура. Так, на сегодняшний день компания помимо жилых кварталов осуществляет возведение одновременно восьми зданий и сооружений особой социальной значимости — школ, детских садов, медучреждений, объектов особого назначения. Так что при любых экономических условиях в стране профессия строителя всегда будет востребована, отметил Андрей Соболев.
Впрочем, не только востребованность на рынке труда вдохновляет сегодняшних выпускников прийти на работу на стройку. Многих молодых людей все еще привлекает романтика профессии. Как например, выпускника ВГТУ Александра Свиридова:
— Когда я начинал руководить процессом строительства, я был удивлен до глубины души: как это я сам строю дома, которые будут стоять десятилетиями, в которых будут жить люди! И на мне лежит огромная ответственность за какие-то мои важные решения. Поначалу это даже пугало, но сегодня я уже привык и чувствую уверенность в себе. Я рад, что закончил обучение и теперь могу посвятить все свои силы и время любимой профессии!