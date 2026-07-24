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Воронежцев предупредили о дождях на трассе М-4

Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными на дороге.

Источник: Комсомольская правда

24 июля в течение суток на трассе «Дон» прогнозируют непогоду, об этом предупреждает воронежских водителей Автодор.

— На трассе М-4 местами дожди, — отмечают в дорожном ведомстве.

Будьте внимательны за рулем. Автомобилистам стоит особенно тщательно соблюдать ПДД: не форсировать скорость, соблюдать дистанцию, не делать резких маневров.

Дождливая погода продержится в Воронежской области несколько дней.

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