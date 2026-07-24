Фиктивная отработка: суд удовлетворил иски прокуратуры к выпускникам вузов

С января 2018 года по август 2024-го руководители нескольких организаций фиктивно трудоустраивали выпускников вузов, которые не хотели работать по распределению там, где им предлагало учреждение образования, и возмещать затраты на обучение при неотработке необходимых двух лет.
Таких выпускников руководители брали на работу на 0,1 ставки. Продолжительность рабочего дня составляла всего лишь 48 минут при пятидневной рабочей неделе.
«Время начала рабочего дня — 12:00, время окончания рабочего дня — 12:48, выходные дни — суббота, воскресенье», — говорится в сообщении о графике работы фиктивно трудоустроенных работников.
Также сообщается, что в вузы предоставлялись подложные документы о трудоустройстве. Договоры заключались только для вида, а в некоторых случаях они были подписаны лишь одной стороной. На работу никто не выходил, зарплату эти сотрудники не получали.
По информации Генпрокуратуры, наниматели уплачивали обязательные страховые взносы в ФСЗН за фиктивных работников. В свою очередь выпускники ежемесячно передавали руководителям организаций деньги в счет своего «трудоустройства».
Согласно Трудовому кодексу трудовой договор, заключенный без намерения создать юридические последствия, признается недействительным. Прокуратура Московского района Минска в интересах государства обратилась в суды с пятью исками к выпускникам, которые были фиктивно трудоустроены. Исковые заявления удовлетворены в полном объеме.
Уголовные дела, возбужденные в отношении выпускников по фактам причинения имущественного ущерба без признаков хищения, находились в производстве следователей районного отдела СК.