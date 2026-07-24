Пентагон включил ННГУ им. Лобачевского в список угроз нацбезопасности США

Ректор ННГУ Олег Трофимов назвал рейтинг вузов Пентагона «особо эксклюзивным». «Мы в него, конечно, входим, что еще раз подтверждает высокий уровень нашей науки и образования. Мир вашему дому. Спасибо за высокую оценку», — написал господин Трофимов в своем Telegram-канале.