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Более 60 граждан Казахстана освободили из трудового рабства за рубежом

Посол по особым поручениями МИД РК Станислав Василенко в ходе круглого стола в СЦК рассказал, как часто казахстанцы становятся жертвами международных торговцев людьми, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Станислав Василенко отметил, что за последние годы на родину были возвращены 61 гражданин Казахстана, из них 49 — с территории Мьянмы.

«Наши дипломаты смогли освободить не только граждан Казахстана, но и других стран — Кыргызстана, Таджикистана, попавших в аналогичную ситуацию. Положительной тенденцией является снижение числа казахстанцев, вовлекаемых в схемы трудовой эксплуатации в Мьянме и на территории “золотого треугольника”.

На май 2026 года освобождено и репатриировано 5 граждан, что существенно ниже показателей предыдущих лет", — подчеркнул спикер.

Дополнительно, по его словам, при участии посольства РК во Вьетнаме была оказана помощь в освобождении граждан Казахстана из Камбоджи и Лаоса.