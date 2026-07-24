Более 60 граждан Казахстана освободили из трудового рабства за рубежом

Станислав Василенко отметил, что за последние годы на родину были возвращены 61 гражданин Казахстана, из них 49 — с территории Мьянмы.
«Наши дипломаты смогли освободить не только граждан Казахстана, но и других стран — Кыргызстана, Таджикистана, попавших в аналогичную ситуацию. Положительной тенденцией является снижение числа казахстанцев, вовлекаемых в схемы трудовой эксплуатации в Мьянме и на территории “золотого треугольника”.
На май 2026 года освобождено и репатриировано 5 граждан, что существенно ниже показателей предыдущих лет", — подчеркнул спикер.
Дополнительно, по его словам, при участии посольства РК во Вьетнаме была оказана помощь в освобождении граждан Казахстана из Камбоджи и Лаоса.