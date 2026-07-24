Более 60 граждан Казахстана освободили из трудового рабства за рубежом

«Наши дипломаты смогли освободить не только граждан Казахстана, но и других стран — Кыргызстана, Таджикистана, попавших в аналогичную ситуацию. Положительной тенденцией является снижение числа казахстанцев, вовлекаемых в схемы трудовой эксплуатации в Мьянме и на территории “золотого треугольника”.