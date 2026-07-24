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В Татарстане по состоянию на 2026 год в реестр внесли 2 041 памятник

Зоны охраны утвердили для 1 126 объектов.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане по состоянию на 2026 год в реестр внесли 2 041 памятник. Так, согласно данным Госкомитета республики по охране объектов культурного наследия Зоны охраны утвердили для 1 126 объектов (80%). В текущем году утвердили границы для исторического поселения Буинска.

С 2023 года инвесторам передали 25 объектов, в 2026 году — 41 объект по программе «1 рубль». Инвесторы получают объекты в аренду за эту цену с льготными кредитами от ДОМ.РФ.

Завершены реставрации мечети в Айбаше, церкви в Верхнем Багряже, здания на улице Бутлерова (офис фонда «Защитники Отечества»). В Казани реконструируют Театр юного зрителя, Дворец пионеров, Главпочтамт, Министерство образования и науки. В Казанском кремле ремонтируют стены и башню Сююмбике, в Болгарах — объекты ЮНЕСКО. В Кукморе восстанавливают музей валенок.

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