В Татарстане по состоянию на 2026 год в реестр внесли 2 041 памятник. Так, согласно данным Госкомитета республики по охране объектов культурного наследия Зоны охраны утвердили для 1 126 объектов (80%). В текущем году утвердили границы для исторического поселения Буинска.
С 2023 года инвесторам передали 25 объектов, в 2026 году — 41 объект по программе «1 рубль». Инвесторы получают объекты в аренду за эту цену с льготными кредитами от ДОМ.РФ.
Завершены реставрации мечети в Айбаше, церкви в Верхнем Багряже, здания на улице Бутлерова (офис фонда «Защитники Отечества»). В Казани реконструируют Театр юного зрителя, Дворец пионеров, Главпочтамт, Министерство образования и науки. В Казанском кремле ремонтируют стены и башню Сююмбике, в Болгарах — объекты ЮНЕСКО. В Кукморе восстанавливают музей валенок.