Амурский осётр обошёлся жителю Комсомольска в 320 тысяч рублей

Жителю Комсомольска-на-Амуре придётся выплатить 320 тысяч рублей за ущерб, причинённый незаконным хранением амурского осетра, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда оставила без изменения решение Комсомольского районного суда, который ранее удовлетворил иск природоохранного прокурора.
Как установили суды, мужчина незаконно хранил особо ценный вид рыб — амурского осетра. Уголовное преследование по этому факту ранее было прекращено в связи с деятельным раскаянием.
Однако освобождение от уголовной ответственности не освобождает от обязанности компенсировать вред, причинённый природе.
Комсомольский районный суд взыскал с гражданина 320 тысяч рублей ущерба водным биологическим ресурсам. Ответчик попытался обжаловать решение, но краевой суд признал доводы жалобы необоснованными.
Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.