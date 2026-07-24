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На Дону дорогу от трассы Р-280 до двух сел отремонтируют за 190 млн рублей

В Неклиновском районе дорожные службы приступили к капитальному ремонту участка трассы, соединяющей Р-280 Новороссия с селами Васильево-Ханжоновка и Федоровка. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Неклиновском районе дорожные службы приступили к капитальному ремонту участка трассы, соединяющей Р-280 Новороссия с селами Васильево-Ханжоновка и Федоровка. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

В нормативное состояние будет приведен участок протяжённостью 9,3 км — с 10-го по 19-й километр. Стоимость работ составила почти 190 млн руб.

Сейчас специалисты занимаются подготовкой основания дорожного полотна с применением технологии холодного ресайклинга: после фрезерования и выравнивания старого покрытия основание укрепляется цементом. Метод позволяет сформировать прочный фундамент, рассчитанный на современные транспортные нагрузки.