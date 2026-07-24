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Пострадавшие от дождевых паводков пермяки получат компенсации

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что после оценки ущерба от паводков жители села Кын в Лысьвенском округе и Октябрьского округа получат единовременную материальную помощь.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что после оценки ущерба от паводков жители села Кын в Лысьвенском округе и Октябрьского округа получат единовременную материальную помощь.

Выплаты начнутся с понедельника 27 июля.

На первоочередные нужды власти дадут пострадавшим по 15 тысяч рублей. После начнут выплачивать компенсации за утраченное имущество — мебель, бытовая техника, дрова. Люди смогут получить до 200 тысяч рублей.

Также те, кто пострадал от дождевых паводков, могут рассчитывать на компенсацию за погибший урожай в размере до 25 тысяч рублей на одно хозяйство.