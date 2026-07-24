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Когда остекление балкона могут признать незаконным?

Суд обяжет демонтировать при отсутствии согласия соседей.

Суд обяжет демонтировать при отсутствии согласия соседей.

Жительница города Волжского рискует остаться без остеклённого балкона: соседи грозят судом и принудительным демонтажом. Специалист разъясняет, почему одного заключения о безопасности конструкции недостаточно и когда всё решает согласие жильцов.

«Вас могут заставить провести демонтаж лоджии, — отвечает юрист Ирина Сивакова. — Такая мера может коснуться любых балконов, остеклённых жильцами квартир самостоятельно после 1 марта 2005 г. И даже если вы представите заключение экспертизы о безопасности конструкции, это не поможет. Дело в том, что остекление балкона, который в исходной технической документации числится как открытый (без оконных рам и стёкол), признаётся формой использования общедомового имущества, так как конструкция остекления крепится к балконной плите и фасаду дома. Поэтому в отсутствие согласия остальных собственников помещений многоквартирного дома на использование общего имущества остеклённый балкон признаётся незаконным».

Эта норма Жилищного кодекса РФ стала действовать с марта 2005 г. Поэтому если провели работы до неё, то есть шанс отстоять остекление балкона в суде. А вот если остекление было произведено после 1 марта 2005 г., то нужно будет добиваться согласия остальных жильцов.