С января дроны провели мониторинг лесного фонда Еврейской АО более 30 раз

Свыше 30 вылетов совершили дроны для мониторинга состояния лесного фонда Еврейской автономной области за первое полугодие 2026 года, сообщили в департаменте управления лесами правительства региона. Применение коптеров в осмотре труднодоступных территорий способствует достижению целей нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Подчеркивается, что беспилотные авиасистемы позволили проверить труднодоступные места тайги, куда сложно добраться пешком или на технике. Кроме того, специалисты совершили более 1,1 тыс. патрулирований, а общая протяженность маршрутов превысила 200 тыс. км.
«Применение цифровых технологий — это необходимость, позволяющая работать на опережение. Мы видим реальную эффективность от использования БПЛА и будем наращивать этот опыт», — отметили в ведомстве.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.