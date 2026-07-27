Опрос показал, что большинство россиян во время отпуска доверяют питомцев родственникам

19% отметили, что далеко не везде готовы принимать гостей с животными, 17% признались, что путешествовать с питомцем сложнее из-за необходимости тщательнее планировать отдых и передвижения. Для 15% проблема заключается в том, что их питомцу не подходят поездки, а для 13% — в сложностях транспортировки животного. Вопрос оформления документов для путешествий с животными останавливает 6% участников опроса, а более высокая стоимость таких поездок — 1%. Еще 2% выбрали собственные варианты, где чаще всего сообщали о наличии нескольких питомцев, поэтому организовать совместное путешествие значительно сложнее. Лишь 2% сообщили, что обычно путешествуют вместе с питомцем.