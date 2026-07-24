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«Обращался к отцу на Вы и по имени отчеству». Эксперты не дали больному шизофренией белорусу продать долю в квартире

Эксперты не дали больному шизофренией белорусу продать долю в квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси больному шизофренией мужчине не позволили продать долю в квартире. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Так, начальник сектора судебно-психиатрических экспертиз Жлобинского межрайотдела ГКСЭ Юлия Карпова рассказала, как в ведомство на проведение экспертизы для заключения договора приходили отец с сыном. Молодой человек должен был дать согласие на продажу своей доли в квартире. Однако по тому, как он общался с отцом, эксперты заподозрили неладное.

— Обратили на себя внимание странности в речи у парня. Он обращался к своему отцу на Вы и по имени отчеству, — рассказала специалист.

Проверка показала, что молодой человек состоит на учете у психиатра с заболеванием шизофренического регистра. В клинической беседе судэксперту молодой человек сказал, что мужчина, который его сопровождает, это не его отец. А его настоящего отца подменили, чтобы следить за ним и забирать его пенсию по инвалидности. При этом мужчина заявил, что не желает, чтоб продавали часть его квартиры. И что он по-прежнему хочет в ней жить, так как другого жилья не имеет.

— Ввиду болезненной мотивации сделки, эксперты пришли к выводу о несделкоспособности молодого человек. Это не позволило остаться ему без своей доли в квартире, — констатировала эксперт Карпова.

В ГКСЭ подчеркнули, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза перед заключением сделки — гарант защиты прав и законных интересов гражданина. Эксперт дает заключение о том, способен ли человек понимать характер и значение планируемого юридического действия. Это защищает и продавца, и покупателя.