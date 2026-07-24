«Обращался к отцу на Вы и по имени отчеству». Эксперты не дали больному шизофренией белорусу продать долю в квартире

Проверка показала, что молодой человек состоит на учете у психиатра с заболеванием шизофренического регистра. В клинической беседе судэксперту молодой человек сказал, что мужчина, который его сопровождает, это не его отец. А его настоящего отца подменили, чтобы следить за ним и забирать его пенсию по инвалидности. При этом мужчина заявил, что не желает, чтоб продавали часть его квартиры. И что он по-прежнему хочет в ней жить, так как другого жилья не имеет.