К 1 сентября школы в Ненецком АО получат новое оборудование

Школы в Ненецком автономном округе к 1 сентября получат новое оборудование для кабинетов музыки, физики и изобразительного искусства, сообщили в департаменте цифрового развития и связи региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Держу на контроле ход подготовки школ к новому учебному году. Сейчас меняем облик кабинетов, где ребята изучают физику, изобразительное искусство и музыку. Новшества коснутся 24 школ нашего округа, куда уже поступает новое оборудование в рамках национального проекта», — сказала губернатор Ирина Гехт.
Уточняется, что учреждения уже оснастили шкафами для хранения демонстрационных пособий, музыкальными центрами, акустическими системами, демонстрационными таблицами. Также школы получат новые государственные учебники по обществознанию для 9−10-х классов. В общей сложности будет приобретено более 1000 экземпляров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.