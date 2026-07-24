В Воронеже сняли мультфильм по мотивам притчи «бабушки Куприянихи»

Короткометражку «Дарующая счастье» на сюжет знаменитой сказительницы Анны Куприяновны Барышниковой сняли на ее родине. Нехитрую историю о трех братьях, которые ищут в дремучем лесу волшебную птицу, записали в первой половине прошлого века. Тогда имя «бабушки Куприянихи» гремело на всю страну. Сегодня о ее творчестве решили напомнить с помощью анимации.
Мультфильм сняли на студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation), которая обычно выпускает блокбастеры в 3D. Они идут на большом экране во многих странах. Небольшой проект по мотивам фольклора воплотили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В оригинале сказка называется «Как братья счастье искали». Герои бьются со змеем и освобождают «птицу прекрасную — перья красные», чтобы она принесла радость всему миру. В анимационной версии братья замечают, что каждое исполненное желание отнимает у птицы силы, и приходят к мысли, что счастье нельзя иметь только для себя — им нужно делиться.
Действие фильма происходит близ Рамони с ее узнаваемым дворцом Ольденбургских, что неслучайно. В окрестностях в 1868 году и родилась Анна Барышникова — одна из известных в советское время народных сказительниц. Их истории, изложенные сочным живым языком, записывали, издавали на грампластинках и в виде сборников для детей. Сказителей, как эстрадных звезд, даже возили на гастроли.
Дар рассказчицы будущая «бабушка Куприяниха» получила по наследству. Собственно, больше наследовать было и нечего: безземельный крестьянин Левон Колотнев и его сын Куприян жили на грани нищеты.
Этнографы записали 56 сказок, 37 песен, шесть заговоров, 500 частушек Анны Барышниковой.
«Дед Левон такие сказки рассказывал, что не раз по барскому приказу был порот. Уж очень у него сказки-то были озорные: все про бар и попов», — объясняла Анна Куприяновна. Отец ее тоже умел занятно говорить и за это получил немало подарков. «Поедет в Воронеж и там сказывает на постоялых дворах, трактирах. Везде его привечали, как гостя дорогого. Муку в пекарню привезет, а пекари рады. Когда он сказки говорил, работа тогда лучше спорилась, так что хозяин его на ночную смену оставлял сказывать. За это он нам кренделей возил», — вспоминала женщина.
Работать она стала с восьми лет — пасла с отцом деревенское стадо. Вышла замуж в соседнюю Большую Верейку, родила пятерых, да рано овдовела. Чтобы прокормить ребятишек, ходила с сумой побираться. Помня, как ее саму осмеивали за оборванный вид, Анна Куприяновна переживала за детей, которым не в чем было показаться на улицу в праздник. Тогда она зазывала к себе в избу соседских малышей и целый день развлекала всю ораву сказками.
Когда в 1925 году в воронежские края прибыла экспедиция фольклористов из Ленинграда, в первый же день им указали на Барышникову. Для ученых знакомство стало настоящим кладом. «Бабушка Куприяниха», которой не было и 60, удивила гостей артистизмом и разнообразием сюжетов, от бытовых до волшебных. В отличие от других крестьян, очень заинтересовалась их работой, старалась помочь, бросив огород. Две недели самозабвенно вспоминала все, о чем спрашивали, водила гостей к местным достопримечательностям, позировала для фотографий, инсценировала свадебный обряд. Благодаря ей сотрудница Этнографического музея Надежда Гринкова собрала ценную коллекцию крестьянского костюма.
«Барышникова рассказывает сказки с соблюдением всей “обрядности”… Все действующие лица … говорят особым голосом, всегда отличишь, басит ли это Иван-дурак, говорит ли с чувством, с толком, с расстановкой Иван-царевич или какой-нибудь другой герой», — писала о ней Гринкова.
Она записала от Барышниковой 56 сказок, 37 песен, шесть заговоров, 500 частушек. Вскоре опубликовала о ней статью. Это прославило обеих. К Анне Куприяновне потянулись другие исследователи, журналисты и писатели. А Гринкова завоевала огромный авторитет как исследователь.
Анна Барышникова — одна из известных в советское время народных сказительниц. Фото: Воронежский литературный музей имени И. С. Никитина.
В эпоху первых пятилеток народные сказители были настоящими звездами. Анну Барышникову приглашали выступать сначала в Воронеж — перед рабочими и студентами, затем в Москву и Ленинград. В 1938 году женщину приняли в члены Союза писателей СССР, в 1939-м отправили на совещание сказителей в Петрозаводск. За творческие успехи «бабушку Куприяниху» наградили орденом Трудового Красного Знамени и персональной пенсией.
Сказки всегда были для нее устным жанром, так что многочисленные публикации — дело рук филологов и редакторов. Всего от Куприянихи записали более 120 сказок. Естественно, не обошлось и без конъюнктурных вещей. В ее репертуаре был плач на смерть Крупской и сказ о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, в автобиографическом сказе рассыпаны благодарности Советской власти, «дорогому вождю Ленину» и «дорогому вождю Сталину».
Во время Великой Отечественной тот район, где жила Анна Барышникова, попал под оккупацию. Жителей согнали в фильтрационный концлагерь в Касторной. Боясь, чтобы немцы не казнили ее как пособницу советской власти, бабушка назвалась Анной Кирилишной Колотневой, а орден приколола под кофточку под мышкой. Осень и зиму прожила у чужих людей «в сенцах под соломой», на улицу не ходила — хоронилась. «Не хотелось жизни лишаться, хотелось наших дождаться», — объясняла она. Но однажды по просьбе партизана сходила в разведку под видом побирушки, проверила, где сколько немцев по деревне квартирует. О войне неунывающая бабушка сложила сатирическую сказку «Как немецкий генерал к партизанам в плен попал». Умерла она в 1954 году, похоронена в Землянске под Воронежем.
Справка «РГ».
Мультфильм «Дарующая счастье» по мотивам сказки «бабушки Куприянихи» выложен для бесплатного просмотра онлайн на Rutube.