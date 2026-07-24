В Воронеже сняли мультфильм по мотивам притчи «бабушки Куприянихи»

«Дед Левон такие сказки рассказывал, что не раз по барскому приказу был порот. Уж очень у него сказки-то были озорные: все про бар и попов», — объясняла Анна Куприяновна. Отец ее тоже умел занятно говорить и за это получил немало подарков. «Поедет в Воронеж и там сказывает на постоялых дворах, трактирах. Везде его привечали, как гостя дорогого. Муку в пекарню привезет, а пекари рады. Когда он сказки говорил, работа тогда лучше спорилась, так что хозяин его на ночную смену оставлял сказывать. За это он нам кренделей возил», — вспоминала женщина.