Норильские шеф-повара представят арктическую кухню на гастрофестивале «Тайгэйр» в Красноярске

Агентство развития Норильска совместно с гастросообществом города при поддержке Администрации Норильска и компании «Норникель» с 2023 года реализует проект по трансформации гастрономической отрасли заполярного города. Рестораторы и шефы Норильска участвуют в профессиональных форумах, обучающих программах, обмениваются опытом с представителями ресторанного бизнеса из разных городов России. В эти выходные им предстоит удивить красноярцев и гостей города своим мастерством и арктическими вкусами.