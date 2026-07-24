Норильские шеф-повара представят арктическую кухню на гастрофестивале «Тайгэйр» в Красноярске

Арктические шеф-повара покажут свое мастерство на гастрономическом опен-эйре «Тайгэйр». Событие состоится в Красноярске 25 и 26 июля в рамках шестого международного гастрономического фестиваля «Тайгастро-2026».
Норильские мастера предложат красноярцам почувствовать, попробовать и услышать Арктику. Спецпроект АРН будет представлен на корнере «Норильск — Красноярск: перезагрузка вкусов».
В гастрофестивале примут участие более 500 ресторанов со всей России, а также проекты из Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая. Шефы будут готовить сеты из локальных и сезонных продуктов.
В Красноярске «Тайгастро-2026» впервые откроется двухдневным уличным праздником под открытым небом — стритфуд-фестивалем «Тайгэйр». Он пройдет в формате городского опен-эйра в центре Красноярска — на территории гастрономического дворика «Квадрата», «Артели» и «Кванта». На одной площадке сойдутся четыре стихии: авторская гастрономия, барная культура, развлекательный досуг и музыка — от этноса до диджей-сетов.
Свое мастерство и арктическую кухню представят шеф-повара ресторанов Норильска при поддержке Агентства развития Норильска. Помощниками на тематическом корнере «Норильск — Красноярск: перезагрузка вкусов» станут студенты Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Меню с северным акцентом подготовлено специально для «Тайгэйр» и после фестиваля получит свое развитие в Норильске.
Агентство развития Норильска совместно с гастросообществом города при поддержке Администрации Норильска и компании «Норникель» с 2023 года реализует проект по трансформации гастрономической отрасли заполярного города. Рестораторы и шефы Норильска участвуют в профессиональных форумах, обучающих программах, обмениваются опытом с представителями ресторанного бизнеса из разных городов России. В эти выходные им предстоит удивить красноярцев и гостей города своим мастерством и арктическими вкусами.