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В Красноярском крае обновили 6 км дороги Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка

В будущем специалисты отремонтируют еще 6,4 км этой трассы.

Участок трассы Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка протяженностью 6 км отремонтировали в Красноярском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.

«Работы на объекте стартовали в прошлом году с вводом [в эксплуатацию] 1,5 километра и полностью завершены в этом сезоне — сдано еще 4,5 километра. В ходе ремонта на участке от поселка Никольск в сторону поселка Машуковка специалисты устранили пучины, подняли уровень земполотна на низких подтопляемых участках, отремонтировали водопропускные трубы, очистили от растительности кюветы, отсыпали щебеночное покрытие и установили новые дорожные знаки», — сказал заместитель руководителя управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Евгений Михалев.

Трасса Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка связывает Мотыгинский округ с региональным центром. По ней проходит интенсивный трафик грузоперевозок лесоматериалов.

В этом году специалисты продолжают ремонт автодороги. Работы проводят на отрезке перед въездом в Машуковку. В этом сезоне в эксплуатацию введут 3 км дороги, а в 2027 году — еще 3,4 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.