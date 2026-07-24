В Красноярском крае обновили 6 км дороги Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка

«Работы на объекте стартовали в прошлом году с вводом [в эксплуатацию] 1,5 километра и полностью завершены в этом сезоне — сдано еще 4,5 километра. В ходе ремонта на участке от поселка Никольск в сторону поселка Машуковка специалисты устранили пучины, подняли уровень земполотна на низких подтопляемых участках, отремонтировали водопропускные трубы, очистили от растительности кюветы, отсыпали щебеночное покрытие и установили новые дорожные знаки», — сказал заместитель руководителя управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Евгений Михалев.