ВСУ атаковали машину во время раздачи воды в ЛНР

Глава региона уточнил, что украинские БПЛА атаковали территорию одного из предприятий в Первомайске, повреждены спецтехника и остекление здания, ещё один удар пришелся по экскаватору дорожного предприятия региона-шефа Воронежской области в Белокуракинском муниципальном округе. По данным Пасечника, никто не пострадал.