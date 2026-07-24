ВСУ атаковали машину во время раздачи воды в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 июл — РИА Новости. ВСУ атаковали автомобиль во время раздачи воды жителям Лисичанска в ЛНР, никто не пострадал, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе «Макс».
«В Лисичанске ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) прицельно ударили по машине региона-шефа республики Татарстан в момент раздачи воды жителям, у которых временно отсутствует водоснабжение. Там чудом никто не пострадал», — сообщил Пасечник.
Глава региона уточнил, что украинские БПЛА атаковали территорию одного из предприятий в Первомайске, повреждены спецтехника и остекление здания, ещё один удар пришелся по экскаватору дорожного предприятия региона-шефа Воронежской области в Белокуракинском муниципальном округе. По данным Пасечника, никто не пострадал.