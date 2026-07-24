День ВМФ в Петербурге пройдет без салюта

Власти Санкт-Петербурга опубликовали программу празднования Дня Военно-морского флота, который отметят 26 июля. При этом праздничного салюта в этом году не будет, сообщает «78» со ссылкой на представителей комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.