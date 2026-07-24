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День ВМФ в Петербурге пройдет без салюта

Власти Санкт-Петербурга опубликовали программу празднования Дня Военно-морского флота, который отметят 26 июля. При этом праздничного салюта в этом году не будет, сообщает «78» со ссылкой на представителей комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Источник: Коммерсантъ

Праздничные мероприятия начнутся в 9:00 с церемонии возложения цветов к памятникам Петру I и адмиралу Федору Ушакову. С 11:00 до 14:00, а затем с 21:00 до 23:30 будут зажжены факелы Ростральных колонн.

В 17:00 в БКЗ «Октябрьский» пройдет праздничный концерт. В ночь с 26 на 27 июля Троицкий, Дворцовый мосты и мост Бетанкура украсят подсветкой в цветах российского триколора.

В прошлом году День ВМФ в Петербурге также проходил без салюта. Власти отменили их из соображений безопасности.

В этом году Военно-морскому флоту России исполняется 330 лет. Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия также пройдут в Кронштадте.