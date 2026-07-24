В воскресенье пустят дополнительные ночные поезда из Балтийска в Калининград

В воскресенье, 26 июля, пустят дополнительные ночные поезда из Балтийска в Калининград. Изменения связаны с празднованием Дня города и Дня ВМФ. Об этом сообщили на сайте КЖД.
Дополнительный рельсовый автобус отправится с Южного вокзала в 21:10 и прибудет в Балтийск в 22:17. В обратном направлении поезд назначили на 22:30. Остальные рельсобусы будут курсировать по действующему расписанию.
Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
В воскресенье, 26 июля, в Балтийске отметят День города. Праздничные мероприятия организуют на разных площадках. Для гостей и жителей города будут работать фудкорты, карусели и батуты. Также организуют концерты, конкурсы и мастер-классы.