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В Ростове 24 июля похоронят найденную мертвой у озера 38-летнюю помощницу юриста

Семья кремировала найденную у озера после загадочной пропажи 38-летнюю ростовчанку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 24 июля состоятся похороны 38-летней помощницы юриста. Об этом изданию «КП-Ростов-на-Дону» рассказала подруга погибшей женщины.

— Семья приняла решение кремировать Стешу. Захоронение праха пройдет сегодня на территории Северного кладбища, — поделилась знакомая ростовчанки.

Напомним, Стефания Ковальская пропала 8 июля в Первомайском районе. Женщина вышла из дома в магазин и перестала выходить на связь. Родственники предполагали, что она могла потерять сознание из-за недавней травмы ноги.

Поиски продолжались больше 10 дней. 18 июля участковый сообщил матери, что ростовчанку нашли мертвой около озера. Причины случившегося сейчас устанавливают следователи.

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