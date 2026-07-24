Создана система, повторяющая принципы взаимодействия нейронов в нервных сетях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории стохастических мультистабильных систем нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) разработали электронную систему, которая частично воспроизводит принципы взаимодействия нейронов в биологических нервных сетях. Разработка может применяться в робототехнике и биомедицинских технологиях — при создании нейропротезов и систем нейрореабилитации, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Наша разработка может быть использована при создании энергоэффективных нейроморфных систем — электронных устройств, работа которых частично повторяет принципы обработки информации в биологических нейронных сетях. В отличие от обычных вычислительных систем такие устройства могут обрабатывать сигналы непосредственно за счет взаимодействия искусственных нейронов и изменения связей между ними. В перспективе подобные системы могут применяться для обработки сигналов от различных датчиков, распознавания изменяющихся во времени сигналов и образов, а также в робототехнике и системах автоматического управления», — рассказал руководитель исследования, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории мемристорной наноэлектроники НОЦ «Физика твердотельных наноструктур» Университета Лобачевского Иван Кипелкин.
Отдельное направление, по его словам, связано с биомедицинскими технологиями. Принципы синхронизации искусственных нейронов могут быть полезны при анализе биологических сигналов, например, электрической активности нервной системы. В дальнейшем такие подходы могут представлять интерес для нейроинтерфейсов, нейропротезов и систем нейрореабилитации.
Разработка представляет собой электронную систему, состоящую из двух искусственных нейронов, соединенных мемристором. Первый нейрон генерирует электрические импульсы и передает их второму. Мемристор, расположенный между ними, выполняет роль искусственного синапса — аналога связи между нейронами в нервной системе. При определенных условиях второй нейрон начинает подстраивать ритм своей работы под первый. Таким образом происходит синхронизация. «В ходе экспериментов нам удалось получить несколько режимов такой синхронизации. Например, электронные нейроны заработали в одном ритме или с различным соотношением частот», — добавил Иван Кипелкин.
Также ученым удалось показать, как изменение сопротивления мемристора влияет на взаимодействие двух электронных нейронов. При определенных условиях нейроны стали подстраивать ритм своей работы друг под друга. В результате экспериментально было получено несколько таких режимов синхронизации, что подтвердило возможность использования мемристоров в качестве адаптивных искусственных синапсов.
Руководитель проекта, на основе которого было проведено исследование, кандидат физико-математических наук, директор НОЦ «Физика твердотельных наноструктур» Университета Лобачевского Алексей Михайлов обратил внимание на то, что разработка отличается комплексным подходом: мемристивное устройство физически изготовлено и экспериментально исследовано, его параметры перенесены в математическую модель, а предсказанные динамические режимы затем проверены на реальной электронной системе.
О разработке.
Работа выполнялась по нескольким научным направлениям Университета Лобачевского, объединенных программой стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Экспериментальная часть исследования и аппаратная реализация системы были выполнены учеными ННГУ по научной программе Национального центра физики и математики по направлению «Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах». Компьютерное моделирование было поддержано Российским научным фондом.
Ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов отметил, что такие разработки станут основой для создания нового поколения энергоэффективных нейроморфных устройств, востребованных в робототехнике, биомедицине, системах искусственного интеллекта.