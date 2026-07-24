Создана система, повторяющая принципы взаимодействия нейронов в нервных сетях

«Наша разработка может быть использована при создании энергоэффективных нейроморфных систем — электронных устройств, работа которых частично повторяет принципы обработки информации в биологических нейронных сетях. В отличие от обычных вычислительных систем такие устройства могут обрабатывать сигналы непосредственно за счет взаимодействия искусственных нейронов и изменения связей между ними. В перспективе подобные системы могут применяться для обработки сигналов от различных датчиков, распознавания изменяющихся во времени сигналов и образов, а также в робототехнике и системах автоматического управления», — рассказал руководитель исследования, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории мемристорной наноэлектроники НОЦ «Физика твердотельных наноструктур» Университета Лобачевского Иван Кипелкин.