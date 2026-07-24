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Двое жителей Вяземского района перевели мошенникам более 220 тысяч рублей при покупке товаров в интернете

41-летний мужчина нашел на сайте объявлений предложение о продаже стройматериалов. Он заключил «электронный договор» и перевел продавцу 55 тысяч рублей, после чего тот перестал отвечать на сообщения, ссылаясь на задержки, а затем и вовсе исчез. 54-летний автолюбитель искал двигатель для машины. Лжепродавец убедил его перевести 170 тысяч рублей на личный номер телефона. После получения денег.

41-летний мужчина нашел на сайте объявлений предложение о продаже стройматериалов. Он заключил «электронный договор» и перевел продавцу 55 тысяч рублей, после чего тот перестал отвечать на сообщения, ссылаясь на задержки, а затем и вовсе исчез. 54-летний автолюбитель искал двигатель для машины. Лжепродавец убедил его перевести 170 тысяч рублей на личный номер телефона. После получения денег он удалил переписку и перестал выходить на связь. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.