Житель ЕАО 15 лет хранил самодельное ружьё из металлических труб

По данным полиции, 55-летний мужчина около 15 лет назад нашёл две металлические трубы с резьбой, из которых изготовил ствол ружья. Затем он самостоятельно собрал ударно-спусковой механизм из металлических деталей и приспособил конструкцию под патроны 12-го калибра.