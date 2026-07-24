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Житель ЕАО 15 лет хранил самодельное ружьё из металлических труб

55-летний житель посёлка Приамурский рассказал, что собрал оружие около 15 лет назад и однажды даже проверил его в деле.

Самодельное огнестрельное оружие обнаружили у жителя посёлка Приамурский Смидовичского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области.

По данным полиции, 55-летний мужчина около 15 лет назад нашёл две металлические трубы с резьбой, из которых изготовил ствол ружья. Затем он самостоятельно собрал ударно-спусковой механизм из металлических деталей и приспособил конструкцию под патроны 12-го калибра.

Мужчина также рассказал, что позже нашёл на берегу реки Тунгуска несколько патронов и проверил с их помощью работоспособность самодельного оружия. После этого ружьё всё время хранилось в деревянном гараже.

Изъятый предмет направлен на баллистическую экспертизу. По её результатам будет принято процессуальное решение.