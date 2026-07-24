QR-код на чеке раскрыл аферу с соцконтрактами на 7 млн в Хабаровском крае

Для подтверждения якобы совершённых покупок злоумышленники использовали поддельные чеки с QR-кодами. Именно такая квитанция и помогла раскрыть обман: при проверке выяснилось, что код вёл не на данные о покупке оборудования, а на сертификат о вакцинации.