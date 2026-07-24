QR-код на чеке раскрыл аферу с соцконтрактами на 7 млн в Хабаровском крае

В Хабаровском крае раскрыли схему хищения почти 7 млн рублей из бюджета с помощью фиктивных социальных контрактов, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По версии следствия, организатором схемы стала 35-летняя сотрудница центра социальной поддержки населения одного из районов края. К преступлению она привлекла 36-летнего знакомого, испытывавшего финансовые трудности.
Подельники искали малоимущих жителей, которым предлагали оформить социальный контракт якобы для открытия собственного дела. При этом гражданам объясняли, что фактически заниматься предпринимательством и тратить деньги по назначению не потребуется.
Один из участников группы собирал у людей копии документов и банковские реквизиты. После этого сотрудница соцслужбы готовила фиктивные заявления, протоколы комиссий и отчёты о расходах.
Для подтверждения якобы совершённых покупок злоумышленники использовали поддельные чеки с QR-кодами. Именно такая квитанция и помогла раскрыть обман: при проверке выяснилось, что код вёл не на данные о покупке оборудования, а на сертификат о вакцинации.
По данным полиции, с 2022 по 2024 год участники схемы похитили около 6 млн 950 тысяч рублей. Деньги после получения выплат они обналичивали и тратили на личные нужды.
Следователи завершили расследование уголовного дела по двум эпизодам мошенничества при получении выплат. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.