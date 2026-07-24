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В двух районах Ростова-на-Дону устраняют порывы водопровода

В Ростове-на-Дону специалисты устраняют порывы на водопроводных сетях сразу в двух районах города. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону специалисты устраняют порывы на водопроводных сетях сразу в двух районах города. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

В Советском районе аварийные работы ведутся на проспекте Коммунистический. Водоснабжение ограничено в границах улиц Малиновского — Стачки — города Ле-Ман — Коммунистический.

В Пролетарском районе порыв устраняют на проспекте 40-летия Победы. Без воды остались дома по проспекту 40-летия Победы, 49−61 с литерами и дробями.

Ориентировочный срок восстановления водоснабжения в обоих районах — 17:00.