Бывший курский замгубернатора не смог переквалифицировать приговор за взятки

Согласно позиции Дедова, его действия можно квалифицировать по ст. 159 УК РФ, поскольку он не обладал реальной возможностью совершить в пользу взяткодателей действия, за которые передавались деньги. Также, по мнению осужденного, преступление должно считаться единым: как указано в материалах дела, Смирнов вместе с его предшественником на посту губернатора Романом Старовойтом (покончил с собой в 2025 году) разработали схему откатов с контрактов единовременно, и все дальнейшие события происходили в ее рамках. В случае переквалификации наказание экс-чиновника было бы смягчено.