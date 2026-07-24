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Волгоградские врачи вернули к жизни мужчину после остановки сердца

У волгоградца остановилось сердце в приемном покое, куда он пришел с жалобами на сильную боль за грудиной.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде у обратившегося в приемный покой больницы мужчины остановилось сердце во время ЭКГ. До Среднеахтубинской районной больницы человек с сильной болью за грудиной и слабостью каким-то образом добрался своими ногами, но уже во время обследования его сердце остановилось. Разбитого инфарктом пациента врачи смогли вернуть с того света, рассказали в волгоградском облздраве.

Команда медиков, дежуривших в приемном покое, бросилась реанимировать мужчину. И им удалось восстановить сердечную деятельность. Пациента положили в реанимацию под ИВЛ, а когда состояние стабилизировалось — перевезли в волжский в больницу имени Фишера.

— В стационаре пациенту незамедлительно провели операцию по коронарному стентированию. В настоящее время пациент направлен лечащим врачом на реабилитацию, его жизни ничто не угрожает, — рассказали в комитете здравоохранения.

Конечно, родные пациента благодарят врачей, которые подарили человеку буквально вторую жизнь после остановки сердца. Ему потребуется еще долгая реабилитация и много ограничений, но главное, сейчас он жив и рядом со своими близкими.