Волгоградские врачи вернули к жизни мужчину после остановки сердца

В Волгограде у обратившегося в приемный покой больницы мужчины остановилось сердце во время ЭКГ. До Среднеахтубинской районной больницы человек с сильной болью за грудиной и слабостью каким-то образом добрался своими ногами, но уже во время обследования его сердце остановилось. Разбитого инфарктом пациента врачи смогли вернуть с того света, рассказали в волгоградском облздраве.