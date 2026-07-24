Пожарные спасли жителя улицы Павла Орлова в Нижнем Новгороде из горящей квартиры

Нижегородские пожарные спасли человека из горящей квартиры. Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Павла Орлова 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативных служб, когда имущество в квартире на первом этаже было охвачено огнем. Сильное задымление представляло угрозу для соседей погорельца. Сотрудники МЧС провели эвакуацию четырех человек.
На месте ЧП работали 22 сотрудника чрезвычайного ведомства. Пожарные задействовали в борьбе с пламенем шесть единиц техники.
Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное курение.
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