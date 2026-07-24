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Пожарные спасли жителя улицы Павла Орлова в Нижнем Новгороде из горящей квартиры

Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские пожарные спасли человека из горящей квартиры. Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Павла Орлова 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативных служб, когда имущество в квартире на первом этаже было охвачено огнем. Сильное задымление представляло угрозу для соседей погорельца. Сотрудники МЧС провели эвакуацию четырех человек.

На месте ЧП работали 22 сотрудника чрезвычайного ведомства. Пожарные задействовали в борьбе с пламенем шесть единиц техники.

Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное курение.

Ранее мы рассказывали о том, что для охраны лесов от огня в Нижегородской области используют дроны.

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