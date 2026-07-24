Сход грунта около ЖК «Красная поляна» прокомментировала нижегородская мэрия

В ЖК в деревне Афонино — две независимые проблемы: проседание подпорной стенки и сход грунта. Каждую из них прокомментировали в администрации Нижнего Новгорода.
По данным администрации города, случаи не связаны. Участок с повреждённой стенкой не муниципальный. Собственнику по адресу д. Афонино, ул. Красная Поляна, 3 выдан ордер на временное ограждение. За деталями — к собственнику земли.
АО «ДК Нижегородского района» (по сходу грунта) оградило провал сигнальной лентой. Специалисты считают, что нужна подпорная железобетонная стенка и другие инженерно‑технические работы.
Решение — за собственниками помещений: им предстоит на общем собрании утвердить перечень работ, объём и финансирование. АО «ДК Нижегородского района» готовит документы для собрания и будет сопровождать жителей. Ситуация на контроле управляющей организации.
Ранее сообщалось, что склон Зеленского съезда укрепляют георешеткой и сваями в Нижнем Новгороде.