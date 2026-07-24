Совфед одобрил закон об отказе в гражданстве мигрантам с судимостью

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, запрещающий получение российского гражданства либо права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые имеют судимость за совершение любого преступления в РФ или за ее пределами.
Одобренным законом исключается возможность получения российского гражданства либо права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления на территории РФ или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с законодательством РФ.
При этом наличие такой судимости, независимо от тяжести преступления, будет служить основанием для отказа в выдаче или аннулирования ранее выданных разрешительных документов — разрешения на временное проживание (РВП), разрешения на временное проживание в целях получения образования или вида на жительство (ВНЖ) в РФ, а также для отклонения заявлений о приеме в гражданство.
Законом также закрепляется обязанность иностранных граждан, достигших 14-летнего возраста, при подаче заявления на получение РВП или ВНЖ предоставлять в территориальные органы МВД России справку об отсутствии судимости либо при ее наличии — документ, содержащий информацию о преступлении, за совершение которого иностранец был осужден. Справка должна быть выдана компетентными органами страны, к которой принадлежит заявитель, не ранее чем за три месяца до подачи заявления.
Вместе с тем от обязанности предоставлять справку о судимости или ее отсутствии освобождаются: иностранные граждане, не достигшие 14 лет, лица, признанные беженцами либо получившие политическое или временное убежище на территории Российской Федерации, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или участвовавшие в боевых действиях в их составе, а также иностранцы, имеющие РВП (в том числе для получения образования) или ВНЖ в РФ, если ранее они уже предоставляли такую справку при получении любого из этих документов.
Документом предусматривается переходный период сроком на два года, в течение которого граждане Украины будут освобождены от представления справок об отсутствии судимости для представления в компетентные органы РФ.