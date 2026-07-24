Совфед одобрил закон об отказе в гражданстве мигрантам с судимостью

Вместе с тем от обязанности предоставлять справку о судимости или ее отсутствии освобождаются: иностранные граждане, не достигшие 14 лет, лица, признанные беженцами либо получившие политическое или временное убежище на территории Российской Федерации, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или участвовавшие в боевых действиях в их составе, а также иностранцы, имеющие РВП (в том числе для получения образования) или ВНЖ в РФ, если ранее они уже предоставляли такую справку при получении любого из этих документов.