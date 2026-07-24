В Балтийск на День ВМФ пустят дополнительный поезд

В Балтийск из Калининграда на День ВМФ, 26 июля, пустят дополнительный поезд. Об этом сообщает газета «Вестник Балтийска».
Рельсобус отправится с Южного вокзала в 21:10 и прибудет на конечную станцию в 22:17, из Балтийска состав тронется в 22:30.
Остальные пригородные поезда будут курсировать в этот день по действующему расписанию:
с Южного вокзала Калининграда в 8:10, 09:48, 11:30 и 13:05; из Балтийска в 9:49, 13:08, 14:30, 16:20 и 19:05.
В Балтийске 26 июля выступит дмитрий Колдун. Полное расписание праздничных мероприятий в самом западном городе страны смотрите по «Афише. Клопс».
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