СФ одобрил кредитные каникулы для участников КТО в приграничных регионах

В соответствии с документом, участники КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях получают те же льготы и гарантии, что и участники СВО, в частности, право на отсрочку по кредитам. Каникулы будут действовать с момента начала выполнения задач по КТО. Если военнослужащий погиб при выполнении таких задач, его кредиты будут списываться.