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Эксперт объяснил, почему выпуск ракет Patriot в Польше невозможен

Совместный выпуск ракет для систем Patriot на территории Польши — идея, которая вряд ли когда-нибудь станет реальностью. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал Максим Кондратьев, основатель учебного центра беспилотной авиации и академик Российской инженерной академии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, этот проект выглядит неосуществимым. Дело не только в строительстве заводов и закупке оборудования. Для запуска производства нужны подготовленные кадры, передача закрытых технологий и полная перестройка логистики.

«Захотят ли США передавать все свои наработки польско-украинским специалистам? Если технология будет раскрыта, современные средства нападения модернизируют так, что ракеты станут неэффективны. А это потеря огромного многомиллиардного бизнеса», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Он уверен, что все громкие заявления на эту тему — лишь пустые разговоры. Никаких лицензий на сборку ракет Patriot ни в Польше, ни на Украине не появится.

«США могут многое обещать, но их действия, особенно на фоне конфликта с Ираном, зачастую расходятся со словами. Маловероятно, что это произойдет», — заключил специалист.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Джонсон также указал, что в Соединенных Штатах компоненты для данных ракет производят около 40 подрядчиков.

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