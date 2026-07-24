Эксперт объяснил, почему выпуск ракет Patriot в Польше невозможен

По словам эксперта, этот проект выглядит неосуществимым. Дело не только в строительстве заводов и закупке оборудования. Для запуска производства нужны подготовленные кадры, передача закрытых технологий и полная перестройка логистики.
Он уверен, что все громкие заявления на эту тему — лишь пустые разговоры. Никаких лицензий на сборку ракет Patriot ни в Польше, ни на Украине не появится.
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