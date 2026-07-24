Нижегородская мэрия заключила договор лизинга на 122 коммунальные машины

На повторную закупку в лизинг 122 единиц коммунальной техники для Нижнего Новгорода поступила только одна заявка — от АО «Сбербанк лизинг». С компанией заключат договор по начальной цене — почти 1,3 млрд руб., указано в карточке лота на сайте госзакупок.