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Нижегородская мэрия заключила договор лизинга на 122 коммунальные машины

На повторную закупку в лизинг 122 единиц коммунальной техники для Нижнего Новгорода поступила только одна заявка — от АО «Сбербанк лизинг». С компанией заключат договор по начальной цене — почти 1,3 млрд руб., указано в карточке лота на сайте госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

На повторную закупку в лизинг 122 единиц коммунальной техники для Нижнего Новгорода поступила только одна заявка — от АО «Сбербанк лизинг». С компанией заключат договор по начальной цене — почти 1,3 млрд руб., указано в карточке лота на сайте госзакупок.

Первый аукцион комитет по управлению городским имуществом объявлял в конце мая, на него поступила одна заявка, но комиссия нашла в ней несоответствия требованиям.

Поставить технику необходимо до 30 сентября 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», мэрия Нижнего Новгорода планирует приобрести партию коммунальной техники по льготной программе Дом.РФ.