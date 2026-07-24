Омские медики показали казахстанским коллегам уникальные глазные протезы

По словам организаторов, такие разработки особенно важны для пациентов, потерявших зрение, — качественный протез помогает не только восстановить внешний вид, но и вернуть человеку уверенность в себе. Казахстанские медики проявили интерес к экспозиции, а в рамках форума обсуждалась возможность долгосрочного сотрудничества, включая поставки продукции и обмен опытом.