Омские медики показали казахстанским коллегам уникальные глазные протезы

В пятницу, 24 июля 2026 года, в Омске стартовал XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На международный форум «Евразийский диалог: здравоохранение Прииртышья» приехали 36 представителей медицинского сообщества из Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Абай.
Перед началом круглого стола гости осмотрели выставку достижений омского здравоохранения. Как сообщили в Минздраве Омской области, среди экспонатов были и уникальные разработки частных компаний — в частности, предприятие, производящее глазные протезы, представило свою продукцию. Как отмечают производители, их изделия практически неотличимы от настоящих глаз, а технологии изготовления позволяют добиться высокой степени реалистичности.
По словам организаторов, такие разработки особенно важны для пациентов, потерявших зрение, — качественный протез помогает не только восстановить внешний вид, но и вернуть человеку уверенность в себе. Казахстанские медики проявили интерес к экспозиции, а в рамках форума обсуждалась возможность долгосрочного сотрудничества, включая поставки продукции и обмен опытом.