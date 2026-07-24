321 километр коммунальных сетей отремонтируют в Красноярском крае за год

В городах и селах Красноярского края идет масштабная реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры. По планам к концу 2026 года должны быть отремонтированы или проложены заново 321 км труб. Из них — 151 км водоснабжения и канализации, 170 км тепловых сетей. Работа идет и над модернизацией водонапорных башен, котлов, очистных сооружений, будет закуплена спецтехника. Так, в селе Новобирилюссы уже закончен ремонт котельной, тепловых и водоснабжающих трубопроводов. Министерство строительства и ЖКХ региона сообщает также, что в поселке Рассвет финишировал капремонт водопровода. Больше 50 процентов от запланированного сделано в Кодинске, Алтате, Троице, Рождественском. Для села Суриково приобрели вакуумную машину. В округа закупаются и доставляются компактные дизельные генераторы. Работы и поставка оборудования идут по краевым и федеральным программам, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», концессионных соглашений и инвестиционных программ.