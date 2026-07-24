Ремонт 17 км трассы Иркутск — Жигалово завершится в этом году

Два участка трассы Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово общей протяженностью 17 км обновят в этом году в Эхирит-Булагатском районе Приангарья, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
На участке объезда поселка Усть-Ордынского уже устранили локальные разрушения на проезжей части, укрепили откосы, уложили выравнивающий слой нового покрытия. Затем специалисты заасфальтируют данный отрезок, отремонтируют примыкания к дорогам местного значения и модернизируют автобусную остановку. Параллельно они завершают обновление моста через реку Куду.
А на отрезке с 93-го по 103-й км мастера меняют пучинистые грунты, восстанавливают уклоны и укрепляют откосы для отвода воды. Еще там планируют восстановить две автобусные остановки возле села Ользоны. Кроме того, данный участок дороги был расширен. Ожидается, что благодаря этому там уменьшится число ДТП.
«Автодорога Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово входит в опорную сеть России, поэтому к проведению работ предъявляются повышенные требования. Работы находятся под постоянным контролем экспертов. Важным аспектом является безопасность дорожного движения», — отметил глава дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Петр Демидов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.