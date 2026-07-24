Ремонт 17 км трассы Иркутск — Жигалово завершится в этом году

А на отрезке с 93-го по 103-й км мастера меняют пучинистые грунты, восстанавливают уклоны и укрепляют откосы для отвода воды. Еще там планируют восстановить две автобусные остановки возле села Ользоны. Кроме того, данный участок дороги был расширен. Ожидается, что благодаря этому там уменьшится число ДТП.