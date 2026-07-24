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Следствие не исключает криминальную версию исчезновения экс-спецназовца в Красноярске

Несчастный случай или криминал могли стать причинами исчезновения экс-спецназовца Виктора Потаенкова, пропавшего весной этого года во время прогулки на «Красноярских Столбах».

Несчастный случай или криминал могли стать причинами исчезновения экс-спецназовца Виктора Потаенкова, пропавшего весной этого года во время прогулки на «Красноярских Столбах».

«Основная версия — несчастный случай, также криминальная рассматривается, версия побега не находит подтверждения», — сообщили ТАСС в ГСУ СК по Красноярскому краю.

Ранее было установлено, что 9 марта 55-летний мужчина на своем автомобиле приехал к восточному входу в национальный парк, припарковал его и направился к горе Ермак. После этого он перестал выходить на связь и его больше никто не видел. С заявлением о пропаже мужчины в правоохранительные органы обратился знакомый. Поиски вели волонтеры, полицейские и спасатели, но безрезультатно.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении мужчины допрошено более 30 свидетелей.

По данным ТАСС, Виктор Потаенков в прошлом работал в УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю (управление по контролю за оборотом наркотиков).

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