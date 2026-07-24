Следствие не исключает криминальную версию исчезновения экс-спецназовца в Красноярске

Ранее было установлено, что 9 марта 55-летний мужчина на своем автомобиле приехал к восточному входу в национальный парк, припарковал его и направился к горе Ермак. После этого он перестал выходить на связь и его больше никто не видел. С заявлением о пропаже мужчины в правоохранительные органы обратился знакомый. Поиски вели волонтеры, полицейские и спасатели, но безрезультатно.