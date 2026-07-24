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За полгода прокуратура помогла калининградцам получить 35 млн по долгам по зарплате

В ведомстве подвели итоги работы за полгода.

За шесть месяцев 2026 года в Калининградской области органы прокуратуры выявили более 17 тыс. нарушений федерального законодательства, По инициативе прокуратуры возбуждено 68 уголовных дел. Об этом стало известно в ходе коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры области за первое полугодие 2026 года.

За полгода были восстановлены права граждан в части получения заработной платы на сумму свыше 35 млн рублей.

Сообщается, что прокуратура продолжает курс на снижение административной нагрузки на бизнес. Прокуроры отказали в согласовании проведения 57% контрольных мероприятий.

Кроме этого, после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед предпринимателями на сумму более 12 млн рублей.