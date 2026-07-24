За полгода прокуратура помогла калининградцам получить 35 млн по долгам по зарплате

За шесть месяцев 2026 года в Калининградской области органы прокуратуры выявили более 17 тыс. нарушений федерального законодательства, По инициативе прокуратуры возбуждено 68 уголовных дел. Об этом стало известно в ходе коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры области за первое полугодие 2026 года.