Огонь, пиротехника и тяжёлые гитарные риффы: RADIO TAPOK выступит с масштабным шоу в Калининграде

В пятницу, 4 сентября, в развлекательном комплексе «Резиденция королей» с концертом выступит RADIO TAPOK. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
Музыкант Олег Абрамов представит авторскую военно-историческую программу. В сет-лист войдут как уже известные поклонникам композиции с предыдущих альбомов, так и новые песни.
По словам организаторов, гостей ждёт масштабное шоу с театрализованными элементами: костюмами, пиротехникой, огненными эффектами, мощным звуком и тяжёлыми гитарными риффами.
Начало концерта — в 20:00. Билеты без наценки можно приобрести на «Клопс Афише».
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