В Ачинске откроют профильный медицинский класс для подготовки будущих специалистов

«Наша основная задача — профинансировать оснащение класса современным оборудованием. Но на этом участие не закончится. Мы будем проводить для школьников занятия, рассказывать о профессии фармацевта и современных возможностях отрасли. Сегодня это не только работа в аптеке. В Красноярском крае создается эталонная производственная аптека, где специалисты занимаются изготовлением лекарственных форм и работают с технологиями персонализированной медицины», — подчеркнула Алёна Политова.