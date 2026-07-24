В Ачинске откроют профильный медицинский класс для подготовки будущих специалистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В школе № 6 Ачинска планируют открыть профильный медицинский класс. Проект поддержала заместитель председателя Правительства Красноярского края Алёна Миронова. Новый формат обучения должен помочь в подготовке будущих медицинских и фармацевтических кадров для региона.
Запуск проекта обсудили на рабочем совещании с участием главы Ачинска Игоря Титенкова, директора школы № 6 Татьяны Березовой, руководителя Ачинского медицинского техникума Татьяны Стельмах и заместителя генерального директора по коммуникациям и персоналу АО «Губернские аптеки» Алёны Политовой.
По словам Алёны Политовой, создание профильного класса связано с высокой потребностью края в новых специалистах.
«Не секрет, что медицинская и фармацевтическая отрасли испытывают высокий дефицит молодых специалистов, особенно в территориях края. Чтобы открыть фармацевтическое направление в Ачинском медицинском техникуме, необходимо начинать подготовку будущих студентов еще в школе. Именно поэтому мы совместно с администрацией города, медицинским техникумом и при поддержке Алёны Андреевны Мироновой приняли решение создать на базе школы № 6 медико-фармацевтический класс», — отметила она.
АО «Губернские аптеки» станет одним из ключевых партнеров проекта. Компания возьмет на себя оснащение профильного кабинета и продолжит участвовать в образовательном процессе.
Планируется, что будущие десятиклассники будут углубленно изучать химию и биологию, а также проходить практико-ориентированную подготовку. Для школьников организуют экскурсии в медицинские учреждения, включая станции скорой помощи, поликлиники, перинатальный центр и лаборатории. В школе оборудуют специализированный кабинет с лабораторным оборудованием, учебными моделями, тренажерами и манекенами, где учащиеся смогут познакомиться с основами медицинских профессий.
«Наша основная задача — профинансировать оснащение класса современным оборудованием. Но на этом участие не закончится. Мы будем проводить для школьников занятия, рассказывать о профессии фармацевта и современных возможностях отрасли. Сегодня это не только работа в аптеке. В Красноярском крае создается эталонная производственная аптека, где специалисты занимаются изготовлением лекарственных форм и работают с технологиями персонализированной медицины», — подчеркнула Алёна Политова.
Представитель аптечной сети добавила, что обучение в профильном классе даст школьникам серьезную подготовку к поступлению в медицинские учебные заведения.
«Это будет углубленное изучение химии и биологии с профессиональной направленностью. По сути, дети получат ту подготовку, за которой многие сегодня обращаются к репетиторам. Это позволит им увереннее поступать и легче осваивать медицинские специальности», — сказала Алена Станиславовна.
Ачинский медицинский техникум подтвердил готовность сопровождать проект, участвовать в разработке образовательной программы и помогать с подбором оборудования в рамках программы «Профессионалитет для всех».
В ближайшее время стороны планируют подписать соглашение о сотрудничестве между администрацией Ачинска, медицинским техникумом, министерством здравоохранения Красноярского края и АО «Губернские аптеки». А сам запуск профильного класса, вероятнее всего, стоит ожидать не ранее чем через три года.
В перспективе именно этот проект должен стать основой для открытия в техникуме собственного фармацевтического отделения.