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43 родителя наказали в ЕАО за детей без присмотра у воды

С начала купального сезона полицейские выявили десятки случаев, когда несовершеннолетние находились у водоёмов без взрослых.

43 родителя привлекли к ответственности в Еврейской автономной области за то, что их дети находились у водоёмов без присмотра взрослых, сообщает УМВД России по ЕАО.

С начала купального сезона сотрудники полиции ежедневно проводят рейды у мест отдыха, проверяют соблюдение правил безопасности и предупреждают взрослых о рисках.

В отношении родителей составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ещё 72 человека получили официальные предостережения.

Полицейские напоминают: даже если ребёнок умеет плавать, оставлять его одного у воды опасно. Купаться следует только в оборудованных местах, где есть спасательные посты.

Особое внимание правоохранители просят уделять детям во время летнего отдыха — многие трагедии на воде происходят именно из-за отсутствия контроля со стороны взрослых.