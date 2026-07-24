43 родителя наказали в ЕАО за детей без присмотра у воды

43 родителя привлекли к ответственности в Еврейской автономной области за то, что их дети находились у водоёмов без присмотра взрослых, сообщает УМВД России по ЕАО.
С начала купального сезона сотрудники полиции ежедневно проводят рейды у мест отдыха, проверяют соблюдение правил безопасности и предупреждают взрослых о рисках.
В отношении родителей составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ещё 72 человека получили официальные предостережения.
Полицейские напоминают: даже если ребёнок умеет плавать, оставлять его одного у воды опасно. Купаться следует только в оборудованных местах, где есть спасательные посты.
Особое внимание правоохранители просят уделять детям во время летнего отдыха — многие трагедии на воде происходят именно из-за отсутствия контроля со стороны взрослых.