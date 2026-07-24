Суд признал незаконным строительство на улице Зеленой в Ростове-на-Дону

Еще в октябре 2023 года администрация Ростова сообщала, что в связи с коллективным обращением жителей по факту установки ограждения на улице Зеленой, 2а, городские службы проводят проверку и выясняют обстоятельства, послужившие основанием для ее возведения. Тогда же администрация района направила собственнику участка уведомление о недопустимости сноса зеленых насаждений и начала какого-либо строительства на данной территории.